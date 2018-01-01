Wink
Детям
LEGO: Звездные войны. Все звезды
1-й сезон

LEGO: Звездные войны. Все звезды (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.02018, Lego Star Wars: All-Stars 5 серий
Мультсериалы, Комедия6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сборник мультфильмов по вселенной «Звездных войн» с фигурками ЛЕГО. Хан Соло, Лея Органа, Чубакка, Лэндо Калриссиан и другие звезды франшизы находят себе фантастические приключения в разных уголках далекой-далекой Галактики.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Все звезды»