Кундалини-йога с Алексеем Меркуловым. Обрети счастье (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.62019, Кундалини-йога с Алексеем Меркуловым. Обрети счастье. Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Эксклюзивный проект от гуру кундалини-йоги — Алексея Меркулова. Занятия под руководством мастера проходят на берегу реки Ганг, на родине йоги — городе Ришикеш. Курс практик нацелен на приобретение гармонии с собой и чувства счастья. Хотите стать счастливыми? Окунитесь в мир кундалини-йоги вместе с Алексеем Меркуловым.