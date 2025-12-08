Кукушкин (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Лёне 27 лет, он — обычный офисный сотрудник в огромной безликой корпорации, живет размеренной жизнью планктона, терпит выходки одиозного босса и уже несколько лет безнадежно влюблен в свою коллегу Алису. Лёня застенчив и одинок, а всеми переживаниями делится с единственным собеседником — собой. Впрочем, Лёню всё более чем устраивает. Но однажды в его жизнь врывается бывший одноклассник Кирюха. Дерзкий и наглый, он лишен рефлексии, и раз за разом втягивает Лёню в очередные авантюры с не всегда прогнозируемыми последствиями. Как бы Лёня не сопротивлялся хаосу, он замечает, что в его жизни начинают происходить позитивные изменения, а отношения с Алисой наконец сдвигаются с мертвой точки.

