Кубик (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.32019, Cubie 10 серий
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Кубик - строитель, у которого всегда есть отличные идеи для новых зданий. Его друзья, игривые, веселые кубики, которые любят строить всё подряд, также довольно изобретательны.
Иногда им нужна помощь, и бдительный Кубик всегда рядом. Он следит за порядком и выстраивает кубики. Вместе они могут решать разные задачи, а также обучают игре в кубики Вашего малыша.
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