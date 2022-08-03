Крутой учитель Онидзука. Сезон 1
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Крутой учитель Онидзука
1-й сезон

Крутой учитель Онидзука (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

9.11999, GTO 43 серии
Аниме, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Как Вы не знакомы с Эйкити Онидзукой, новым классным руководителем отбившегося от рук класса «три-четыре»? Частная «Академия Священного Леса» впервые сталкивается с таким учителем — а он, кажется, не очень-то хорошо знаком со своими непосредственными обязанностями и готов продемонстрировать весьма радикальные педагогические методики!

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Аниме

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb