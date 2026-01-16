Кровь за кровь (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Боец ЧВК разыскивает злодеев, убивших его семью, и пытается защитить юных братьев. Смотреть «Кровь за кровь» будет интересно поклонникам российских экшен-сериалов о справедливости и мести.



Середина 90-х. Платон Градов, раньше служивший в спецподразделении, а теперь заключивший контракт с ЧВК, направляется в Москву, чтобы навестить отца, устраивающего праздник в честь своего юбилея. Обстоятельства не дают Платону приехать к семье вовремя, и по иронии судьбы это спасает ему жизнь: неизвестные жестоко расправляются со всеми гостями, а уцелеть удается только Коле и Ване, сводным братьям Платона. Градову удается забрать мальчиков из спецприемника до того, как туда приходят бандиты, чтобы завершить начатое. Теперь Платон должен понять, кто стоит за этим беспределом, и остановить кровопролитие.



Почему на семью Градовых открыта охота, расскажет сериал «Кровь за кровь» (2025). Боевик с Максимом Щеголевым вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

