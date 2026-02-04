Кристиан Медина vs Адриан Куриэль (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Самый бодрый дивизион WBO продолжает заряжать нас адреналином! Чемпионами мира организации в легчайшем весе за последние три с лишним года становились аж шесть разных боксеров! И, возможно, скоро мы узнаем имя седьмого. Это произойдет, если Кристиан Медина не справится с дебютной защитой титула и отдаст его Адриану Куриэлю – бывшему чемпиону мира IBF в первой наилегчайшей категории. Ох уж эти мексиканские драмы!

