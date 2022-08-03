Документальный сериал о том, как человеческая натура сталкивается с дикой природой. «Край Земли» — это путешествия разных спортсменов (от сноубордистов до серферов, все — с мировыми именами) в неизведанные уголки нашей прекрасной и порой такой опасной планеты. Авантюристы отправляются на небывалые миссии и проверяют себя на прочность — выдержат ли их тела и души суровые условия среды, где не работают правила, к которым они так привыкли. «Край Земли» — это не только красивое исследование тайн дикой природы, но и философское размышление на тему того, сколько сил таится в хрупком человеческом организме.

