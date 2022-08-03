Красная манжета (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Чосон, XVIII век. Внук безжалостного тирана, принц Ли Сан усердно учится, чтобы стать гуманным и честным правителем, полной противоположностью своего деда. Тем временем молодая придворная дама Сон Док Им пытается жить так, как ей хочется, вопреки патриархальным порядкам. Когда Ли Сан обращает на нее свое внимание и предлагает стать его первой наложницей, девушка встаeт перед сложным выбором: свобода или нежные чувства к принцу? К тому же, статус любовницы не очень-то устраивает Сон Док Им…

