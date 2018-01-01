Wink
Детям
Коронованные детки
3-й сезон

Коронованные детки (сериал, 2010) сезон 3 смотреть онлайн

2010, Toddlers & Tiaras 18 серий
ТВ-шоу12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В этом соревновании все по-настоящему: радости побед и слезы огорчения, интриги, симпатии судей и досадные ошибки. Только вместо взрослых красавиц в нем участвуют крохи, которые не так давно научились ходить! Поэтому не менее важную роль в шоу играют родители, которые не жалеют ни сил, ни денег, чтобы их принцессы стали юными королевами.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
1.7 IMDb