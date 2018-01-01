Короли игры (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Максим, Степан, Роман и Кеша — сплоченная команда вершителей оригинальных дел. Они организовали бюро, в которое может обратиться любой человек, которому жизненна необходима нестандартная помощь.

Дружная четверка, определившись с задачей, пытается реализовать «спасательные (обманные) операции». Как тайные агенты они выслеживают обидчиков своих клиентов, разрабатывают и осуществляют хитроумные комбинации, восстанавливая справедливость или помогая в решении реальных проблем.

С течением времени, по мере наработки опыта, их авантюры становятся все хитроумнее и изобретательнее, пути решения все невероятнее, актерское исполнение раскованнее, а сеть клиентов все обширнее.

