КОРГИ КЕКС (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн
9.12022, КОРГИ КЕКС. Сезон 3 30 серий
Блог, Животные18+
О сериале
Приветствую всех на моем канале. Я - Корги Кекс, я не просто собака породы корги Я- Черный лис - Ужас летящий на крыльях ночи. Живу я со своим братом Корги Коржиком и двумя хаски Бандитом и Бубликом.
Вместе с знаменитыми хаски Бандитом и Бубликом мы любим делиться своими приключениями и жизнью с нашими подписчиками.
Мы часто отправляемся на прогулки, играем в парке, путешествуем по разным местам, и исследуем новые места. Я люблю рассказывать о своих приключениях и делиться с вами своей яркой и интересной жизнью вместе с моей семьей.
На моем канале вы можете найти множество историй и видео о том, как мы проводим время вместе.