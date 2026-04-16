Кондитератье. Сезон 1
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1-й сезон

Кондитератье (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Кондитератье. Сезон 1 7 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Кондитералье" - это не просто кулинарное шоу, это захватывающее путешествие в мир изысканных десертов, которое проведет очаровательная Дарья Астанина, кондитер и блогер с богатым опытом.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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