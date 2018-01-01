Кобра Кай (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

В прошлом хулиган, а ныне разорившийся неудачник, Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате «Кобра Кай». Попытка наладить свои дела сводит Джонни с Дэниелом ЛаРуссо — успешным мужчиной, и он изо всех сил старается сохранять жизненную гармонию, которой когда-то учил его мистер Мияги. Встретившись вновь, Дэнни и Джонни пытаются избавиться от груза прошлого и проблем настоящего единственным известным им способом — с помощью карате.

