Кирон Конуэй vs Джордж Лиддард (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Большой прорыв в карьере 23-летнего Джорджа Лиддарда – бой за титулы чемпиона Великобритании и Британского содружества в среднем весе. Молодой англичанин неплохо показывал себя против более слабых соперников и заслужил главное событие вечера, но Кирон Конуэй станет для него настоящей проверкой на прочность. Либо Джордж сделает солидный шаг вперед, либо подтвердит опасения скептиков. Третьего не дано.

