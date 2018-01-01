Wink
Киборг Куро-тян
1-й сезон

Киборг Куро-тян (мультсериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн

2000, Cyborg Kuro-chan 65 серий
Аниме, Мультсериалы6+

О сериале

Куро живет в доме престарелых пенсионеров и нередко выполняет обязанности сторожевого пса, успешно прогоняя наглых воришек и взломщиков. Однажды Куро похищает страдающий манией величия сумасшедший доктор Го, задумавший создать непобедимое войско из кошек-роботов.

Страна
Япония
Жанр
Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.5 IMDb