Киборг Куро-тян
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Киборг Куро-тян

Киборг Куро-тян (мультсериал, 2000) смотреть онлайн

2000, Cyborg Kuro-chan 1 сезон
Аниме, Мультсериалы6+

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Сюжет

Куро живет в доме престарелых пенсионеров и нередко выполняет обязанности сторожевого пса, успешно прогоняя наглых воришек и взломщиков. Однажды Куро похищает страдающий манией величия сумасшедший доктор Го, задумавший создать непобедимое войско из кошек-роботов.

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Рейтинг

7.5 IMDb