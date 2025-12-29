Хвостатые песенки (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Любознательный котенок Уся и осторожный щенок Хвостик живут во дворе частного дома и познают большой мир вокруг. Где найти вежливость? Где живет солнечный зайчик? Какие сюрпризы приятны, а какие нет? Как попасть на край земли Взрослый и загадочный кот Касьян и рассудительная, заботливая собака Альфа помогают малышам найти ответы на эти и многие другие вопросы.

