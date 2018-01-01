Хлоя (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Многосерийный триллер о блогерше, которая устраивает крупный скандал в соцсетях в погоне за славой. Хлоя — успешная интернет-знаменитость, которая мечтает во что бы то ни стало получить роль в фильме известного сингапурского режиссера Боба Чандры, решившего вернуться в кино после серьезного перерыва. В процессе Хлоя чуть не подвергается сексуальному насилию, но ей удается этого избежать, убив преступника — знаменитого певца Криса Чана. На его смартфоне Хлоя находит множество фотографий, которые могут уничтожить репутацию бывшего любимца публки. Она отправляет компромат полиции, но в ее дело оказываются втянуты посторонние люди: интернет-журналист Джошуа Пол, уставший гнаться за просмотрами, и Ана Ху, чью карьеру уничтожил поднявшийся скандал.

