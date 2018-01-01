Wink
Детям
Хэйли и волшебное сердце
1-й сезон

Хэйли и волшебное сердце (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.22021, Hailey And The Hero Hearts 26 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Хэйли и еe подруги, как и другие дети, впервые в жизни встречаются с новыми эмоциональными проблемами и непростыми ситуациями, с которыми им нужно научиться справляться. Волшебный браслет Хэйли превращает все эти трудности в яркие приключения, которые дают героиням необходимые навыки и опыт.

Страна
Канада
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг