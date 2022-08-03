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Хелстром
1-й сезон

Хелстром (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.42020, Helstrom 10 серий
Ужасы, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дэймон и Ана Хелстром — дети загадочного и могущественного серийного убийцы. В попытке разобраться в собственном происхождении они путешествуют по миру и уничтожают худших представителей человечества.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хелстром»