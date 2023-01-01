ХэлпМэн (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Канал для мальчиков, которые любят роботов, машинки и другие игрушки! ХэлпМэн из Службы Спасения спешит на помощь героям мультфильмов! Он всегда найдeт необходимую вещь и отремонтирует любую игрушку! А если случился пожар, придет Федор из Пожарной Станции и устранит огонь. Давай вместе играть, чинить, помогать друг другу и просто веселиться!



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