КэчКухня. Сезон 1
Wink
Сериалы
КэчКухня
1-й сезон

КэчКухня (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, КэчКухня. Сезон 1 19 серий
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Как приготовить вкусные и полезные блюда, не тратя много времени? В программе - рецепты, которые можно приготовить за несколько минут, результат которых приятно удивит. Они подойдут для всех, кто хочет готовить с удовольствием и без лишних усилий.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг