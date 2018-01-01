Wink
Сериалы
Кайфтаун
2-й сезон

Кайфтаун (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

7.92021, Hightown 10 серий
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Джеки Куинонс работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Тянуть лямку правопорядка ей не очень-то интересно, и старается она в основном ради всевозможных привилегий. Но все меняется, когда в бухте Кейп-Код Джеки обнаруживает труп девушки.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кайфтаун»