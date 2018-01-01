Wink
Катастрофа
1-й сезон

Катастрофа (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.22015, Catastrophe 6 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Познакомившись в Лондоне, ирландка Шэрон и американец Роб прекрасно проводят вместе выходные. Вскоре Шэрон узнает, что беременна, и Роб неожиданно предлагает пожениться. Паре предстоит столкнуться с непониманием родственников и друзей и собственными предубеждениями.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb