Как сказал Джим
1-й сезон

Как сказал Джим (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

2001, According to Jim 22 серии
Комедия12+

О сериале

Джим и Шерил — образцовая американская семья. Они живут в милом доме с двумя дочками и маленьким сыном. Джим, Шерил и дети счастливы вместе, за исключением тех маленьких стычек, мелочных ссор и разбирательств, которые случаются в каждой семье.

Страна
США
Жанр
Комедия

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как сказал Джим»