Изгой (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение мистической драмы о молодом человеке, бросившем вызов дьявольским силам. Не пропустите напряженный хоррор «Изгой» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе.
Во втором сезоне Кайл Барнс возвращается в родной городок в Западной Виргинии с целью найти пропавшую Сидни и проверить состояние Меган. Теперь ему предстоит столкнуться с уличной преступностью, а помогать ему в этом вызывается шериф полиции Джайлс. Скоро в городе начинают исчезать люди, и Кайл осознает, что перед ним опасный враг. Особенно, когда его следующей целью становится священник Андерсон...
Сможет ли Кайл спасти жителей города от демонических сил, узнаете в атмосферном хорроре «Изгой» — сериал смотреть онлайн 2016 года можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ЛДРежиссёр
Ли
Джаньяк
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- Актёр
Филип
Гленистер
- Актриса
Ренн
Шмидт
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- Актёр
Брент
Спайнер
- КБАктриса
Калли
Брук МакКлинси
- ММАктриса
Мадлен
Макгроу
- ММАктриса
Мелинда
МакГроу
- Актёр
Дэвид
Денман
- КЛАктриса
Кейт
Лин Шейл
- КБСценарист
Крис
Блэк
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- КБПродюсер
Крис
Блэк
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- СНПродюсер
Сью
Нэйгл
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Большакова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ТХХудожник
Томас
Хэммок
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- СКОператор
Скотт
Кеван
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс
- КСКомпозитор
Клаудия
Сарн