Изгой (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение мистической драмы о молодом человеке, бросившем вызов дьявольским силам. Не пропустите напряженный хоррор «Изгой» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе.



Во втором сезоне Кайл Барнс возвращается в родной городок в Западной Виргинии с целью найти пропавшую Сидни и проверить состояние Меган. Теперь ему предстоит столкнуться с уличной преступностью, а помогать ему в этом вызывается шериф полиции Джайлс. Скоро в городе начинают исчезать люди, и Кайл осознает, что перед ним опасный враг. Особенно, когда его следующей целью становится священник Андерсон...



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