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Изгой
2-й сезон

Изгой (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

7.72018, Outcast 10 серий
Ужасы, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение мистической драмы о молодом человеке, бросившем вызов дьявольским силам. Не пропустите напряженный хоррор «Изгой» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе.

Во втором сезоне Кайл Барнс возвращается в родной городок в Западной Виргинии с целью найти пропавшую Сидни и проверить состояние Меган. Теперь ему предстоит столкнуться с уличной преступностью, а помогать ему в этом вызывается шериф полиции Джайлс. Скоро в городе начинают исчезать люди, и Кайл осознает, что перед ним опасный враг. Особенно, когда его следующей целью становится священник Андерсон...

Сможет ли Кайл спасти жителей города от демонических сил, узнаете в атмосферном хорроре «Изгой» — сериал смотреть онлайн 2016 года можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой»