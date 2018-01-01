WinkДетямИстории о нас2-й сезон
Истории о нас (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
8.22021, Истории о нас. Сезон 2 6 серий
ТВ-шоу, Документальный0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Первый опыт телеканала HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а в марте 2020-го вышел 2-й сезон. Эпизоды представляют разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных фильмов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.