Исследователь (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Журналист-расследователь Брайан Кристи отправляется с беспрецедентной миссией, разоблачающей торговцев слоновой костью, которые финансируют некоторых из самых известных ополченцев и террористических групп в Африке. Работая с одним из ведущих в мире таксидермистов, он скрывает сложный GPS-трекер в невероятно реалистичном бивне из искусственной слоновой кости, бросает его в сердце страны, где ведется браконьерство, и отслеживает его движения, чтобы выследить основные моменты торговли слоновой костью.

