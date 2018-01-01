Wink
Сериалы
Гудини и Дойл
1-й сезон

Гудини и Дойл (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Houdini and Doyle 10 серий
Фэнтези, Детектив18+

О сериале

Великий иллюзионист своего века Гарри Гудини и не менее великий детективный писатель сэр Артур Конан Дойл, достигнув богатства и высот популярности, решают стать коллегами по новому ремеслу. Оба заинтересованы в раскрытии преступлений, где замешаны сверхъестественные мотивы. И это при том, что Дойл свято верит в мистику, а Гудини категорически еe отрицает.

Страна
Канада, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гудини и Дойл»