Детям
Грязная работенка
2-й сезон

Грязная работенка (сериал, 2006) сезон 2 смотреть онлайн

2006, Dirty Jobs 25 серий
ТВ-шоу12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Присоединяйтесь к ведущему Майку Роуву: он берется за самую грязную в мире работу и встречается с бесстрашными людьми, которые выполняют ее каждый день.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb