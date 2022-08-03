WinkДетямГоворящий Том и друзья Мини1-й сезон
Говорящий Том и друзья Мини (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.42015, Talking Tom & Friends Minis 60 серий
Мультсериалы18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Каждый день — мини-приключение! Мультсериал «Говорящий Том и Друзья: Мини», 1 сезон которого рассказывает об удивительных зверятах и их забавных ситуациях, точно понравится малышам.
Говорящий кот Том и его компания, состоящая из котят Анджелы и Джинджера и щенят Бена и Хэнка, никогда не скучает. В коротких пятиминутных сериях, понятных без слов, зверята вместе развлекаются или решают ежедневные ситуации самым нескучным образом. Они дружат, делают друг другу подарки, ходят в гости и познают мир.
Какие приключения ждут мини-зверят сегодня? Смотрите мультик «Говорящий Том и Друзья: Мини», 1 сезон которого в отличном качестве доступен на Wink. Можно смотреть с любого устройства!