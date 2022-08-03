Каждый день — мини-приключение! Мультсериал «Говорящий Том и Друзья: Мини», 1 сезон которого рассказывает об удивительных зверятах и их забавных ситуациях, точно понравится малышам.



Говорящий кот Том и его компания, состоящая из котят Анджелы и Джинджера и щенят Бена и Хэнка, никогда не скучает. В коротких пятиминутных сериях, понятных без слов, зверята вместе развлекаются или решают ежедневные ситуации самым нескучным образом. Они дружат, делают друг другу подарки, ходят в гости и познают мир.



Какие приключения ждут мини-зверят сегодня? Смотрите мультик «Говорящий Том и Друзья: Мини», 1 сезон которого в отличном качестве доступен на Wink. Можно смотреть с любого устройства!

