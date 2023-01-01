Говорящий Том и друзья Мини (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Встречайте любимых персонажей в формате умилительных мини-зверят! «Говорящий Том и Друзья: Мини» — это мультсериал мини-формата с сериями-пятиминутками. Персонажи общаются без слов и решают самые обыденные ситуации необычными способами.



Кот Том и его друзья — Анджела, Джинджер, Бен, Хэнк и еноты — каждый день превращают в приключение. Они всегда найдут, как повеселиться самим и рассмешить маленького зрителя. Каждая серия мультфильма представляет собой короткий рассказ об эпизодах жизни персонажей, в которых они решают возникшие перед ними проблемы порой нестандартным путем.



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