Бывшие бизнес-партнёры Роман Соколов и его коллега оказываются в центре громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. Роман заранее пошёл на сотрудничество со следствием, и в итоге именно он получает шанс начать жизнь заново. Вместе с дочерью Алисой его переселяют в Благовещенск по программе защиты свидетелей, где они становятся «семьёй Хомяковых». Их новую жизнь контролируют сотрудники ведомства — майор Светлана и капитан Гриша. Роману приходится изображать примерного семьянина, обустраиваться в фиктивном быту и параллельно пытаться восстановить разрушенные отношения с дочерью, которая болезненно переживает резкую смену жизни. Каждый день в новом статусе подбрасывает Роману всё более абсурдные и рискованные испытания, требующие изобретательности, юмора и умения выживать в самых неожиданных обстоятельствах.

