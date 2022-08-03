Гоморра (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн

В пятом сезоне мрачного итальянского хита о буднях мафиозного клана Савастано главе группировки Дженни предстоит столкнуться с разрушительными последствиями своих действий. Его положение становится все более хрупким — на другом конце Европы Чиро «Бессмертный» восстал из мертвых и возвращается, чтобы отомстить.

