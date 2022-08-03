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Ганга
1-й сезон

Ганга (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.12015, Gangaa 88 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Маленькая девочка по имени Ганга, как и все дети, любознательна, непоседлива и мечтательна, она любит бегать, играть и веселиться, но ей все запрещают, потому что она – вдова!

Страна
Индия
Жанр
Драма

Рейтинг

5.1 IMDb