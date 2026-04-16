Фудсторм с Антоном Романовым. Сезон 1
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Фудсторм с Антоном Романовым
1-й сезон

Фудсторм с Антоном Романовым (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Фудсторм с Антоном Романовым. Сезон 1 20 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Известный шеф-повар и искатель новых гастрономических горизонтов бросает вызов традиционным рецептам и создает оригинальные блюда, которые заставят вас взглянуть на еду под новым углом

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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