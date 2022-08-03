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Флэш
5-й сезон

Флэш (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

9.22018, The Flash 22 серии
Боевик, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Когда Барри Аллен был маленьким, больше всего на свете ему хотелось быть супергероем – тем, кто превосходит лимиты человеческого организма и использует во благо данную ему силу. Когда Барри было одиннадцать лет, он на собственном опыте узнал, что люди с необычными способностями действительно существуют: его мать была убита одним из таких людей. Повзрослев и став судмедэкспертом, Барри не отбросил мыслей о сверхлюдях и продолжал искать доказательства их существования, что не лучшим образом сказывалось на его репутации и общении с коллегами. Впрочем, однажды его усилия были вознаграждены...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Флэш»