Канал для настоящих героев! Здесь видео для детей и игры, а так же классные мультфильмы для детей! Встречай Трансформеров, Черепашек Ниндзя, Супермэна и Капитан Америка! И конечно, не пропусти новые серии шоу Той Мастер с любимым супергероем! Подпишись и смотри самые веселые и интересные видео для детей каждый день! Добро пожаловать на Фабрику Героев!

