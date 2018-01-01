Wink
Детям
Это Пони
1-й сезон

Это Пони (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, It's Pony 12 серий
Мультсериалы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Энни и еe лучший друг Пони живут в большом городе, вместе ездят в школу, играют в видеоигры и ухаживают за семейной фермой, расположенной на балконе их дома. Энни – спокойная и рассудительная, а Пони энергичен, иногда неуклюж и совершенно не приспособлен к человеческому быту. С ним Энни чувствует себя особенной, ведь не так много девочек могут похвастаться общением с собственным пони.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.3 IMDb