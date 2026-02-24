Эмануэль Наваррете vs Эдуардо Нуньес (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Один чемпион мира – хорошо, а два – вдвойне хорошо! Эмануэль Наваррете держит главный титул уже в третьей для себя весовой категории и впервые в карьере замахнулся на два пояса сразу. Его соперником станет царь второго полулегкого дивизиона IBF Эдуардо Нуньес, который имеет меньше опыта столь важных битв, но тоже успел единожды защитить свое чемпионство. Вас ждет главное мексиканское дерби 2026 года.

