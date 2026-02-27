Двуличная любовница (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Двуличная любовница. Сезон 1
Двуличная любовница
1-й сезон

2025, Yangmyeonaein 50 серий
Мелодрама18+

В семье влиятельного клана Пак неожиданно появляется загадочная женщина — Ким Джи-ын. Умная и сексуальная, она очаровывает отца и сына из семьи Пак, постоянно вызывая в их доме волнения. Но эта прекрасная женщина скрывает секрет.

Южная Корея
Мелодрама

