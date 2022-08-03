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Дуда и Дада
2-й сезон

Дуда и Дада (мультсериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

2014, Duda and Dada 26 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дуда — маленький кротик. Дада — любопытная девочка. Вместе они познают мир вокруг себя и открывают тайны Неведанного Леса. Дада много путешествует на своем универсальном микроавтобусе по всему свету. Дуда мечтает стать первым в мире кротом-исследователем и путешественником.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

6.6 КиноПоиск