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Доблесть
1-й сезон

Доблесть (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Valor 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о группе пилотов, управляющих вертолeтами. Эти парни и девушки прошли подготовку, прежде чем приступили к полeтам. Теперь они работают на правительство, выполняя поручения различной сложности…

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доблесть»