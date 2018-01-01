Wink
Детям
Дневник Алисы
1-й сезон

Дневник Алисы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

6.32023, Дневник Алисы. Сезон 1 35 серий
Блог12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Меня зовут Алиса, мне 33, я живу в Петербурге, и я преподаватель немецкого языка.

У меня дружная семья: муж, сын, дочь и собака=)

Муж строит карьеру в строительной сфере. Я присматриваю за детьми, преподаю на курсах немецкого, веду канал на ютуб.Сын с переменным успехом ходит в детский сад, а дочь еще совсем малышка. Собаку мы взяли из приюта, у нее психологическая травма, и она панически боится гулять, хотя ей уже 8 лет.

Подписывайтесь на мой уютный канал про жизнь нашей интернациональной семьи!Видеоблог «Дневник Алисы» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог

Рейтинг