WinkДетямДневник Алисы1-й сезон
Дневник Алисы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
6.32023, Дневник Алисы. Сезон 1 35 серий
Блог12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Меня зовут Алиса, мне 33, я живу в Петербурге, и я преподаватель немецкого языка.
У меня дружная семья: муж, сын, дочь и собака=)
Муж строит карьеру в строительной сфере. Я присматриваю за детьми, преподаю на курсах немецкого, веду канал на ютуб.Сын с переменным успехом ходит в детский сад, а дочь еще совсем малышка. Собаку мы взяли из приюта, у нее психологическая травма, и она панически боится гулять, хотя ей уже 8 лет.
Подписывайтесь на мой уютный канал про жизнь нашей интернациональной семьи!Видеоблог «Дневник Алисы» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.