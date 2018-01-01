Дикий кот. Сезон 2
Дикий кот
2-й сезон

Дикий кот (мультсериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

8.72015, Nature Cat 40 серий
Мультсериалы, Комедия0+

О сериале

Любознательный домашний кот Фред мечтает познать весь мир. Как только его семья покидает дом, он собирает друзей и вместе они спешат навстречу новым приключениям. У кота только одна проблема: он часто попадает в забавные ситуации, из которых приходится выбираться с помощью полезных знаний про окружающий мир.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

7.3 IMDb

