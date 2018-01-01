Дикий кот (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Любознательный домашний кот Фред мечтает познать весь мир. Как только его семья покидает дом, он собирает друзей и вместе они спешат навстречу новым приключениям. У кота только одна проблема: он часто попадает в забавные ситуации, из которых приходится выбираться с помощью полезных знаний про окружающий мир.

