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ДиДи ТВ
1-й сезон

ДиДи ТВ (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.62020, ДиДи ТВ. Сезон 1 130 серий
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1-й сезон

Сюжет

Развивающие видео и мультфильмы, в которых вас ждeт музыка, яркие веселые герои, простые сюжеты, первое знакомство с цветами, фигурами, основными понятиями. Всe показано очень наглядно и доступно для малышей. То есть с такими мультфильмами ребенок не просто займет время сидя перед экраном, но и значительно пополнит свои представления об окружающем мире.

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