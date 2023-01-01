ДиДи ТВ (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Развивающие видео и мультфильмы, в которых вас ждeт музыка, яркие веселые герои, простые сюжеты, первое знако�мство с цветами, фигурами, основными понятиями. Всe показано очень наглядно и доступно для малышей. То есть с такими мультфильмами ребенок не просто займет время сидя перед экраном, но и значительно пополнит свои представления об окружающем мире.



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