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Дейзи и Олли
1-й сезон

Дейзи и Олли (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Daisy & Ollie 52 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Приключения любопытных исследователей Дэйзи и Олли. Вместе со своими игрушками обезьянкой Буу и роботом Виззи они познают мир вокруг себя. В каждой серии также представлены веселые песенки папы Дейзи, который помогает героям найтиответы и сам не прочь увлечься веселыми приключениями.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

5.2 IMDb