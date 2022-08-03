WinkДетямДейзи и Олли1-й сезон
Дейзи и Олли (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Daisy & Ollie 52 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Приключения любопытных исследователей Дэйзи и Олли. Вместе со своими игрушками обезьянкой Буу и роботом Виззи они познают мир вокруг себя. В каждой серии также представлены веселые песенки папы Дейзи, который помогает героям найтиответы и сам не прочь увлечься веселыми приключениями.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
5.2 IMDb