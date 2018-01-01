День и ночь (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Загадочный корейский триллер от режиссера Ким Джон-хена, известного по фэнтези-дораме «Книга семьи Гу». На этот раз он предлагает зрителю детективную игру, где правда скрыта под слоем лжи и тайн из прошлого: начинайте смотреть сериал «День и ночь» онлайн — 1 сезон ждет вас на Wink.



Первый сезон откроет тайну Сеула, где одна за другой происходят смерти. На первый взгляд они выглядят как самоубийства, но у всех погибших есть кое-что общее: они когда-то совершили преступления и избежали наказания. На лицах — странная улыбка, а в прессу каждый раз поступает анонимное предупреждение. За дело берется До Чон-у — харизматичный и немного странный руководитель спецотдела. Вместе с ним расследование ведут инспектор Гон Хе-вон и агент ФБР Джейми Лейтон. По мере продвижения дела команда выходит на след тайного учреждения «Белые Ночи», где почти тридцать лет назад проводились эксперименты над детьми. И все это каким-то образом связано с происходящим сейчас.



Если вы любите сложные сюжеты, мрачную атмосферу и непредсказуемую развязку, этот криминальный детектив обязательно стоит добавить в свой список. Смотреть дораму «День и ночь» с русской озвучкой можно в нашем онлайн-кинотеатре Wink.



